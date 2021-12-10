Инструмент предназначен для быстрого бесплатного определения текущих позиций сайта в выдаче поисковых систем Яндекс и Google по ряду поисковых запросов семантического ядра. Функционал позволяет проводить проверку каждого запроса глубиной до 100 позиции, а также выводит URL релевантной запросу страницы.

Внимание! Позиции кэшируются на сутки. Это значит, что до 00:00 инструмент не поменяет значение для уже проверенных запросов указанного домена.

Зачем проверять позиции сайта?

Для продвижения сайта необходимо оптимизировать каждую его страницу под соответствующие эффективные поисковые запросы, которые вводят пользователи в строку поиска поисковых систем. Список запросов, под которые будет оптимизирован сайт и по которым он будет продвигаться называется семантическим ядром сайта. Подобрать его можно при помощи инструментов Megaindex.

Оптимизируя страницы продвигаемого сайта необходимо отслеживать позиции по запросам, которые он занимает в выдаче. Это даст оценку видимости и успеха ресурса в нише, так как от занимаемых позиций зависит эффективность сайта в целом, влияя на:

посещаемость сайта;

количество конверсий (заказов);

узнаваемость бренда.

Преимущества нашего сервиса проверки позиций

Основная идея инструмента в быстром и бесплатном съеме позиций в тот момент, когда Вам это нужно. Не нужно использовать сложные заумные системы, не нужно платить кучу денег за то, что эти системы снимают позиции чаще, чем вы их смотрите, все предельно просто и удобно:

Полностью бесплатный.

Можно проверить до 100 запросов за раз.

Проверка аж до 100 позиции в выдаче.

Возможность проверить позиции по регионам.

Определение релевантной запросу страницы.

Осуществление проверки позиции конкурентов.

Возможность учитывать поддомены сайта.

Сводка по ТОП-1, 5, 10, 50, 100.

Be1.ru рекомендует использовать лишь белые методы продвижения, улучшая сам сервис и повышая этим «пользовательское счастье».