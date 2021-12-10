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Проверка позиций сайта в Яндекс и Google






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Инструмент предназначен для быстрого бесплатного определения текущих позиций сайта в выдаче поисковых систем Яндекс и Google по ряду поисковых запросов семантического ядра. Функционал позволяет проводить проверку каждого запроса глубиной до 100 позиции, а также выводит URL релевантной запросу страницы.

Внимание! Позиции кэшируются на сутки. Это значит, что до 00:00 инструмент не поменяет значение для уже проверенных запросов указанного домена.

Зачем проверять позиции сайта?

Для продвижения сайта необходимо оптимизировать каждую его страницу под соответствующие эффективные поисковые запросы, которые вводят пользователи в строку поиска поисковых систем. Список запросов, под которые будет оптимизирован сайт и по которым он будет продвигаться называется семантическим ядром сайта. Подобрать его можно при помощи инструментов Megaindex.

Оптимизируя страницы продвигаемого сайта необходимо отслеживать позиции по запросам, которые он занимает в выдаче. Это даст оценку видимости и успеха ресурса в нише, так как от занимаемых позиций зависит эффективность сайта в целом, влияя на:

  • посещаемость сайта;
  • количество конверсий (заказов);
  • узнаваемость бренда.

 

Преимущества нашего сервиса проверки позиций

Основная идея инструмента в быстром и бесплатном съеме позиций в тот момент, когда Вам это нужно. Не нужно использовать сложные заумные системы, не нужно платить кучу денег за то, что эти системы снимают позиции чаще, чем вы их смотрите, все предельно просто и удобно:

  • Полностью бесплатный.
  • Можно проверить до 100 запросов за раз.
  • Проверка аж до 100 позиции в выдаче.
  • Возможность проверить позиции по регионам.
  • Определение релевантной запросу страницы.
  • Осуществление проверки позиции конкурентов.
  • Возможность учитывать поддомены сайта.
  • Сводка по ТОП-1, 5, 10, 50, 100.

Be1.ru рекомендует использовать лишь белые методы продвижения, улучшая сам сервис и повышая этим «пользовательское счастье».

Отзывы об инструменте
Оценка:
10.12.2021  16:03
2
0
Александр
Было норм, последнюю неделю вообще не то показывает. Перепроверил несколько раз и разными способами.
Ответить
29.11.2021  09:33
0
0
Evgenij
Работает нормально, статистику позиций можно отслеживать, иногда не сходится, но разница маленькая
Ответить
15.11.2021  22:16
0
0
Миша Гаврилов
очень нравиться!!!
Ответить
08.11.2021  09:45
0
0
igor
все устраивает
Ответить
30.10.2021  11:41
1
0
Мироненко Антон
Можно сделать проверку позиций мобильного поиска?
Ответить
27.10.2021  01:47
1
0
Николай
Инструмент просто супер, учитывая, что он еще и бесплатный!
Ответить
14.10.2021  12:40
2
0
Андрей
Отличный сервис! Особенно проверка позиций сайта в поисковиках!
Ответить
06.10.2021  10:12
1
0
Julia
Отличный, очень удобный инструмент. Спасибо вам!
Ответить
24.09.2021  13:47
1
0
Мироненко Антон
Добрый день, добавьте пожалуйста в яндаксе позицию 0 (быстрый ответ)
Ответить
22.09.2021  11:06
0
0
Semen
Сервис просто супер, пользуюсь уже 3 месяца. Очень круто, что показывает прогресс с момента последней проверки! Но единственное странно это выдача от Google +Yandex. Проверяю сайт на позиции, результат 15+ а у меня в Топ-5..
Ответить
10.12.2021  13:40
0
0
Elina
Все круто, спасибо!
Ответить
16.11.2021  10:28
4
0
Сергей
Отличный инструмент.
Ответить
09.11.2021  07:05
1
2
Дханада
Как гугл проверять с телефона?
Ответить
01.11.2021  01:39
0
0
Виктор
По google в 50% не соответствует действительности. Хорошо, если бы ошибся на 1-2 или 10-20 позиций, нет же - пишет о том, чего вообще нет!!!
Ответить
28.10.2021  09:35
2
0
Дханада
Что такое "все регионы"???
2021-11-10 12:05
0
0
andi56
Скорее всего - все которые доступны
Ответить
20.10.2021  22:00
0
0
Алексей
Как так, снимаю позиции, показывает что запрос в топ-10, а при ручной проверке в режиме инкогнито его и рядом нет?
Ответить
10.10.2021  09:47
2
0
Julia
Удобный инструмент. Было бы здорово ещё выгрузку данных сделать.
2021-10-18 10:10
1
0
Лола
Зелёная кнопочка "CSV"
2021-10-20 13:48
0
0
Julia
Да, спасибо, уже нашла. У меня почему-то поначалу не весь функционал прогружался и кнопок не было.
Ответить
01.10.2021  14:43
6
0
Роман
Если при проверке позиций добавить еще столбец "частотность", то будет вообще супер
Ответить
22.09.2021  12:19
1
0
okhgeop
Добрый день! Отличный сервис! Спасибо вам, - бесплатно даете возможность сэкономить кучу времени на анализ целых 100 позиций. Рекомендую
Ответить
15.09.2021  13:28
0
10
Ёж Сибирский
Пишу такой 10 запросов по 3 варианта чтобы снять позиции, нажимаю проверить.
Сообщение вылетает надо зарегистрироваться
Регистрируюсь, снова выдаёт окно, скачать приложение.

Прощаемся!
2021-09-15 19:12
5
0
Nata1
ну дык, Ёж, тыж видишь, что там написано рега + приложение = покажем позиции
2021-09-16 03:58
0
3
Ёж Сибирский
ну дык пишите об этом сразу и нет проблем
2021-10-17 14:12
2
0
Инесса
ну дык отряд не замети потери бойца))))
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